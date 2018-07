Trockenes, nicht zu heißes Wetter, gut gelaunte Menschen auf und an der Strecke und ein lockeres Rundum-Programm auf dem Parkplatz am Jägerhaus: Die Charity-Veranstaltung Lauffieber, die Sigrid Fiala und ihr gleichnamiges Sport- und Sanitätshaus organisieren, hat mehr als 200 Teilnehmer - Einzelläufer, Familien und Firmen - an die Römerstraße gelockt. Das waren so viele wie noch nie. Der Erlös ging an die Multiple Sklerose Ortsgruppen (Amsel) Esslingen und Ostfildern.

Sigrid Fiala stand an der Strecke und feuerte die Läufer an. „Komm, noch ein Runde, weiter so, gib Gas“. Die aufmunternden Worte gingen