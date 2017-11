Anzeige

Der Martiniwein hat eine sehr lange Tradition in Esslingen, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Am 11. November 1213, am St. Martinstag, wurde er zum ersten Mal an Bedürftige ausgeschenkt. 1740 gab es dann viele Missernten und die Hilfsaktion wurde eingestellt. 255 Jahre später, im Jahr 1995, haben Monika Kusterer und ihr Mann Hans diese Tradition wiederentdeckt und schenken seitdem jährlich am 11. November den Martiniwein aus. Ein Teil des Erlöses kommt immer einer Kinderhilfsorganisation zugute.

Dies kann man als klare Win-Win-Situation verstehen: Man trinkt genüsslich ein Glas Wein und tut damit