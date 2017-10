Anzeige

Mit einem Herbstfest voller Informationen und Unterhaltung hat die Nutzergemeinschaft des Hengstenbergareals am Samstag auf die Vielfalt in ihrem Viertel aufmerksam gemacht. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeinschaft einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Damals waren jedoch die Gaststätte „Wichtel“ und der Drogeriemarkt „dm“ noch nicht eingezogen - dieses Mal waren sie mit von der Partie. Schließlich gilt: „Durch solch ein Fest, das gut vorbereitet sein will, wächst man zusammen“, wie Helga Rütten, Leiterin des Caritas-Zentrums Esslingen, betonte.

Die Wetteraussichten waren am Freitag