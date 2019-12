Esslingen Eine brenzlige Vorgeschichte führte zu einem Bauvorhaben, für das nun viele Feuer und Flamme sind. Daher konnte im Stadtteil Wäldenbronn an der Ecke Barbarossastraße und Krebenwiesenweg auf der Höhe des Bolzplatzes nun der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit dem symbolischen ersten Spatenstich starten. Viele weitere Spatenstiche werden folgen: Etwa 1,5 Jahre Bauzeit sind angesetzt, bis Sommer 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Oberbürgermeister Jürgen Zieger bezifferte in seinem Grußwort die Baukosten inklusive Raumprogramm mit etwa 2,15 Millionen Euro, wobei das Land einen Zuschuss in Höhe von 175 000 Euro gewährt. Dennoch werde