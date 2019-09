EsslingenDer Norden zählt zu den attraktiven Wohnlagen in Esslingen. Wer mobil ist, findet im näheren Umfeld wichtige Einkaufsmöglichkeiten, die Anbindung an das Stadtzentrum ist gut. Schwieriger wird es oft für ältere und gehbehinderte Menschen. Zwar führen mehrere Buslinien durch den Stadtteil, doch die sind auf den Hauptverkehrsachsen unterwegs – der Weg zu den Haltestellen ist für viele weit. Deshalb denkt man im Stadtteil schon länger über einen zusätzlichen Binnenverkehr nach. Der Bürgerausschuss und die Werbegemeinschaft Vielfalt in Hohenkreuz hatten diesen Gedanken vor Jahren schon verfolgt – nun hat sich der Förderverein Nord der Sache