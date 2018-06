EsslingenDie Realschulen werden immer beliebter, der Andrang auf die Gymnasien geht leicht zurück – bleibt aber auf hohem Niveau: Der landesweite Trend bei den Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen fürs kommende Schuljahr spiegelt sich auch in Esslingen. In der Realschule Oberesslingen (RSO) wird es mit sage und schreibe 174 neuen Fünftklässlern (Vorjahr: 153) noch enger, als es bislang schon ist. Damit ist die RSO zum zweiten Mal hintereinander die beliebteste weiterführende Schule in der ganzen Stadt. Laut dem städtischen Schulamt wird man die sechs Klassen in den beiden Gebäuden, die insgesamt nur auf vier bis fünf Züge angelegt sind, aber noch