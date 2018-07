EsslingenD

ie Politik der Großmächte ist im Jahr 1902 von Anstrengungen geprägt, die allgemeine kriegerische Grundstimmung durch diplomatische Bemühungen zu besänftigen. So schließen Großbritannien und Japan einen Bündnisvertrag für eine gleichberechtigte Interessenvertretung. Russland garantiert per Vertrag die chinesische Oberhoheit über die Mandschurei und erhält dafür die Konzession für den Bau einer Eisenbahnlinie. Das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Italien erneuern den 1882 geschlossenen Dreibund. Italien hintertreibt dies allerdings mit einem Geheimabkommen mit Frankreich, in dem es sich im Fall eines Konflikts mit Deutschland zu