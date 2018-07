EsslingenEinen schöneren Auftakt hätte sich das Open-Air-Kino auf der Esslinger Burg nicht wünschen können: Bei strahlendem Sonnenschein kamen die Esslinger am Mittwochabend in Scharen, um unterhaltsame Stunden vor malerischer Kulisse zu erleben. Traditionell eröffnete der Ehrenamtstag das Kino auf der Burg, das bis 4. August mit Filmen, Livemusik und einem reizvollen Ambiente lockt. Und gleich der erste Abend zeigte, weshalb das Festival, das vom Kommunalen Kino organisiert und von der Eßlinger Zeitung präsentiert wird, in Esslingen und weit darüber hinaus so beliebt ist.

Es ist inzwischen guter Brauch, dass sich die Stadt bei