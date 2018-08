Esslingen Als Klassensprecherin hatte Feyza Özdogan im Georgii-Gymnasium zwar schon erste Erfahrungen gesammelt. „Der Vorsitz im Jugendgemeinderat hat aber eine ganz andere Dimension“, sagt sie. Denn in ihrem Ehrenamt ist die 16-Jährige, die bei der Wahl des Jugendgemeinderats Ende vergangenen Jahres aus dem Stand heraus zur Stimmenkönigin avancierte, ständig gefordert. „Ich sehe meine Rolle vor allem darin, die Dinge am Laufen zu halten.“ Damit das gelingt, muss sie Informationen sammeln, Themen aufspüren, die die Esslinger Jugend bewegen, und sich in die Abläufe der Kommunalpolitik einarbeiten.

Ein zeitaufwendiges Geschäft für die Schülerin, die