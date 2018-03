Esslingen Wenn in der Vesperkirche um kurz nach zwei Uhr mittags die Schlussglocke erklingt, ist für die Ehrenamtlichen das Meiste geschafft. Bevor sie die Schürze ablegen und ihren Einsatz bei einem Tässchen Kaffee Revue passieren lassen, werden noch Vorbereitungen für den nächsten Tag getroffen.

Michaela Herzberg, Gisela Wimpff, Christa N uoffer und Monika Frey sind an diesem Mittag fürs Besteck zuständig. Damit am nächsten Morgen schon alles parat liegt, wickeln sie Messer, Gabeln und Löffel fein säuberlich in weiße Servietten ein. „Ohne die Vesperkirche würde mir im Jahreslauf etwas fehlen“, sagt Gisela Wimpff. Die 77-Jährige ist in Altbach