EsslingenAm Anfang war das Herzklopfen. Bei allen. Der respektvolle Bammel davor, vor einer Gemeinde zu stehen und einen Gottesdienst gestalten zu müssen. Mit Einzug, Lobpreis, Ansprache, Predigt. Doch nach dem Herzklopfen kam die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit mit einem anspruchsvollen, einem aufwendigen Ehrenamt. In der katholischen Seelsorgeeinheit St. Elisabeth in der Pliensauvorstadt in Esslingen sind Gemeindemitglieder sehr engagiert – ein siebenköpfiges Team, das sich kurz vor Weihnachten neu zusammengesetzt und formiert hat, leitet etwa 20 sonntägliche Wortgottesdienste im Jahr. Selbstständig. Eigenverantwortlich. Aus eigener Kraft heraus. Ohne