EsslingenKater Simba räkelt sich an seinem angestammten Platz im Sessel am Eingang des Seniorendomizils Haus Melchior in der Schelztorstraße und beobachtet das Kommen und Gehen. Heute steht der regelmäßig stattfindende Besuch der Engagierten des Esslinger Tierschutzvereins auf dem Programm. Und die Bewohner warten bereits sehnsüchtig. Auch die beiden Mischlingshündinnen Sara und Nini freuen sich schwanzwedelnd und zwar auf die vielen Leckerli, die bei dem Rundgang durch das Domizil anschließend verteilt werden. Seit Februar vergangenen Jahres kommt mit den Vierbeinern und vielen Streicheleinheiten Nähe sowie Ansprache in den Alltag der oftmals an Demenz