EsslingenSchule, Kindergarten, Jugendtreff – das Haus in der Keplerstraße 34 in Oberesslingen hat eine bewegte Vergangenheit. Nun wird das Gebäude nach 246 Jahren abgerissen. „Ein großer Fehler“, findet der Esslinger Historiker Christian Ottersbach. „Damit geht ein weiterer Teil der Oberesslinger Geschichte verloren.“ Ottersbach hätte eine andere Lösung bevorzugt: „Ein Käufer, der das Haus in einen Wohnraum verwandelt hätte, wäre besser gewesen.“

Doch dazu wird es nicht kommen. Der Abriss ist sicher, auf dem frei werdenden Gelände soll ein Wohnkomplex entstehen. Erworben hat die beiden benachbarten Grundstücke die Firma Aspa Bauträger, der genaue