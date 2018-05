EsslingenWenn in St. Bernhardt, Kennenburg und Wiflingshausen von Verkehrsproblemen die Rede ist, dann sind es eher die Details an einigen Punkten des Esslinger Stadtteils und weniger die großen Sorgen, etwa wegen überregional bedeutsamer Verkehrsströme, wie in vielen anderen Bereichen Esslingens. Gleichwohl hat die zunehmende Mobilität der Menschen auch im eher beschaulichen Stadtteil ihre Auswirkungen, was den Bürgerausschuss ein ums andere Mal beschäftigt. Derzeit ist die Situation etwas außergewöhnlich, weil die Rotenacker- und Kirchackerstraße in St. Bernhardt viel Umleitungsverkehr auffangen müssen, der durch die Baustellen in der Geiselbachstraße