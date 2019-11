Esslingen - Alle vier Jahre werden die Daten für den Esslinger Mietspiegel erhoben. Das war das letzte Mal 2018 der Fall. Im Zeitraum dazwischen werden die ortsüblichen Vergleichsmieten nach zwei Jahren anhand des allgemeinen Preisindexes für die Lebenshaltung fortgeschrieben. Auf dieser Basis ist der Mietspiegel 2020 entstanden, der von einem Plus von 3,6 Prozent ausgeht. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Die Durchschnittskaltmiete in Esslingen ist von 8,34 Euro pro Quadratmeter im Mietspiegel 2018 auf 8,64 Euro im Mietspiegel 2020 angestiegen. Der gilt ab 1. Januar.

„Die Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt haben noch einmal an Dramatik