EsslingenEs ist stets eine besondere Herausforderung, als blinder Musiker oder Sänger der Klangkunst auf hohem Niveau zu frönen. Und dennoch haben sich Künstler wie Stevie Wonder, Ray Charles, Andrea Bocelli und viele andere einen Ehrenplatz in der Musikgeschichte gesichert. Die Stuttgarter Chorleiterin und Pianistin Dorota Welz hatte schon lange den Wunsch, blinde und sehende Sänger und Musiker in einem gemeinsamen Projekt zusammenzuführen. Mit ihrem Kollegen Robert Kast und etwa 40 Musikbegeisterten hat Dorota Welz ein inklusives Chorprojekt entwickelt, das sie am Sonntag, 28. April, ab 18 Uhr im Schauspielhaus der Württembergischen Landesbühne