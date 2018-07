Anzeige

EsslingenIm vergangenen Jahr sind in Esslingen mit rund 95 000 Einwohnern nur 50 neue Wohnungen fertig geworden. „Das ist nicht mehr, als eine Träne im Meer“, sagt Oberbürgermeister Jürgen Zieger, der zudem Aufsichtsratsvorsitzender der Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) ist. Auch EWB-Geschäftsführer Hagen Schröter hält eine solche Zahl angesichts des gewaltigen Drucks auf den Wohnungsmarkt für nicht akzeptabel und stellt sich und sein Unternehmen in die Pflicht, überall dort gegenzusteuern, wo dies möglich ist. Das Hauptproblem sind und bleiben größere, familientaugliche und vor allem bezahlbare Wohnungen – hier ist der Mangel am größten.

Bietet die EWB eine Wohnung an, dann ist diese ganz schnell zwei- bis dreifach überzeichnet. Das betrifft auch das Projekt „Wohnen am Wasser“ mit 94 Wohnungen in Brühl, die von der EWB dieses Jahr auf den Markt gebracht worden sind. 10,30 Euro kostet die Miete dort im Schnitt, zwölf Euro und mehr sind marktüblich. Dass der Wohnungsbaugesellschaft viele Grundstücke gehören, die jetzt bebaut werden, macht die Rechnung für Mieter und Eigentümer unter dem Strich günstiger.

In Hohenkreuz sind weitere 16 Mietwohnungen der EWB inzwischen bezogen worden und auf der Flandernhöhe „Am schönen Rain“ entstehen in einem ersten Bauabschnitt eine Tiefgarage und fünf Wohnhäuser mit insgesamt 30 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Im zweiten Abschnitt „Flandernhöhe West“ folgen dann weitere 122 Wohnungen auf der bisher unbebauten Fläche der ehemaligen Funkerkaserne. 80 Eigentums- und etwa 70 Mietwohnungen sollen es am Ende sein. Übrigens: Was die fünf Wohnhäuser „Am schönen Rain“ angeht, beschreitet die EWB mit sogenannten Holz-Hybrid-Häusern Neuland. Die Bauteile werden vorgefertigt, das Gebäude steht in nur acht Monaten, und durch das Baukastensystem sind die Kosten vergleichsweise gering. Das Projekt auf der Flandernhöhe unterliegt dem Wohnraumversorgungsprogramm der Stadt Esslingen mit der Zielgruppe Familien mit niedrigeren und mittleren Einkommen.

Als größtes Esslinger Wohnungsunternehmen verfügt die EWB über einen Bestand von etwa 3100 Wohnungen. Laut Hagen Schröter beträgt die monatliche Miete, gerechnet über die gesamten 177.000 Quadratmeter Wohnfläche, 6,35 Euro, wobei die durchschnittliche Nettomiete in Esslingen bei 8,34 Euro pro Quadratmeter liegt.

Die Pflege und Sanierung des Bestands begreift die EWB als weiteren wichtigen Baustein ihrer Zukunftsstrategie. So wurde etwa in der Weilstraße das Gebäude 61 bis 63 zunächst energetisch saniert und dann um ein Stockwerk erhöht. Nach dem gleichen Prinzip läuft derzeit die Sanierung des Gebäudes 57 bis 59. Auf diese Weise werden 16 Wohnungen neu dazugewonnen. Schröter: „In allen aktuellen Bauvorhaben werden wir dem städtebaulichen Ziel gerecht, vor allem im Innenbereich der bestehenden Quartiere zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Unser Hauptproblem ist, dass es kaum noch verfügbare Flächen für den Wohnbau gibt und diese zudem sehr teuer sind.“

In der Pliensauvorstadt geht das Projekt „Grüne Höfe“ in die letzte Runde. Auf dem letzten Bauabschnitt baut die EWB derzeit 33 Eigentumswohnungen mit dem Namen Campo Verde. Bleibt noch das Hengstenberg-Areal, auf dem die EWB mittlerweile 30.000 Quadratmeter Wohn- und Gewerbeflächen fertig gebaut hat. Erste Eigentumsanteile sind vergangenes Jahr von der EWB an einen Investor verkauft worden, so auch das Studentenwohnheim. Das sei von Anfang an Teil des Konzeptes gewesen, sagt Hagen Schröter. Die Einnahmen würden dann wieder in den Wohnungsbau investiert.

Zumindest eine strukturelle Wohnungsnot auf der einen und ein neuer Flächennutzungsplan mit überschaubaren Möglichkeiten auf der anderen Seite. „Das ist nicht der große Wurf“, sagt Oberbürgermeister Jürgen Zieger, „und er löst das Wohnungsproblem nicht wirklich.“