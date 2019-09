EsslingenHat es sich um Sexspiele zum vorab bezahlten Lohn gehandelt? Oder war das spätere, mutmaßliche Opfer davon ausgegangen, alles sei umsonst? Und wurde dann anschließend in der Wohnung einer Gelegenheitsprostituierten in Esslingen mit Messer und Hammer zur Herausgabe von Geld gezwungen? Diesen Fragen geht zurzeit die 5. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart nach. Besonders schwere räuberische Erpressung lautet der Vorwurf, für den sich eine 33 Jahre alte Frau und deren Bekannter verantworten müssen. Beide sitzen seit sechs Monaten in Untersuchungshaft.

Sicher ist, dass sich die Zwei und das spätere, mutmaßliche Opfer kurz nach