EsslingenDas war knapp, aber es hat gerade noch geklappt: Sein Floß „Ameise“ hat der Motor-Yacht-Club Esslingen ganz frisch restauriert, erst einen Tag vor dem Inselfest wurde es am Vormittag fertig. Wo früher Holz war, ist nun Aluminium und hartnäckiger Bambus. „Das wird jetzt lange halten“, verspricht Jugendleiter Bernd Luithle. Die Fahrten mit dem Floß ein Stück neckaraufwärts in Richtung Altbacher Kraftwerk waren bei den Besuchern des Inselfestes am Sonntag sehr beliebt.

Mitfahren durften Festbesucher auch auf dem Rennparcours, auf dem die Jugendlichen des Clubs ihr Können zeigten.