Drinnen und draußen

ESSLINGEN: Esslinger Herbst am 12. November in der Innenstadt -Verkaufsoffener Sonntag - Märkte in der Altstadt - Charity am Alten Rathaus

Wie in jedem Jahr starten die Esslinger Händler Anfang November mit einem verkaufsoffenem Sonntag in die kommende Saison. Die Shoppingstunden am 12. November werden umrahmt von Märkten, Spiel- und Gastronomieangeboten. Neu sind Charity-Aktionen am Alten Rathaus.