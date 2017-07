Kreis Esslingen (red) - Mit einer parlamentarischen Anfrage an die grün-schwarze Landesregierung fragt der Esslinger SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Drexler nach der Breitbandversorgung im Kreis Esslingen ab. „Das Bekenntnis der Landesregierung zur Unterstützung beim Ausbau reicht nicht, hier muss gerade in Ballungsgebieten wie dem Landkreis Esslingen der Ausbau gezielt vorangetrieben werden“, so Wolfgang Drexler. Das Ministerium teilt mit, dass die Fördermöglichkeiten nach dem Landesförderprogramm im Verdichtungsraum gegenüber den ländlichen Räumen Baden-Württembergs eingeschränkt seien. Die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der