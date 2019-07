EsslingenDie Ergebnisse der Mustersanierung von zwei Klassenzimmern in der PCB-belasteten Zollberg-Realschule, die das Gutachter-Büro CDM Smith Mitte Juni zusammengestellt hat, bestätigen die schlimmsten Befürchtungen. Deshalb fordern die Grünen, die Freien Wähler und die FDP im Esslinger Gemeinderat jetzt via Eilantrag, den Planungswettbewerb für die erste von insgesamt zwei beantragten neuen Realschulen so lange auszusetzen, bis der Umfang der Baumaßnahmen und damit zusammenhängend auch das künftige Raumprogramm der Zollberg-Realschule geklärt ist.

Minimum ist die Reduzierung des Schulhauses aus den 1970er-Jahren auf Rohbauzustand, schreibt das