EsslingenDrei Jahre lang war Manolito draußen: draußen aus dem Job, draußen aus der Wohnung, draußen auf der Straße. Jetzt hat er sich wieder rein gekämpft in die Gesellschaft – zumindest ein Stück weit. Der Ex-Obdachlose ist heute trocken, wohnt in einer WG und rettet andere Landstreicher vor dem Erfrieren. Wie Manolito bei Frost draußen überlebt hat und wie er es wieder zurückschaffen will in ein geordnetes Leben, erzählt er der Eßlinger Zeitung. Lesen sollen es vor allem Jugendliche. Die will er von Alkohol und Drogen fernhalten. „Denn ich bin der lebende Beweis dafür, wie das Zeug den Körper kaputt macht“, sagt er.

Vor acht Jahren war