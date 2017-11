Anzeige

Von Petra Bail

Johann Beurich ist ein Mathegenie und für Massen von Schülern ein Held. Er schafft in 16 Zeilen den Einstieg in die Kombinatorik und die Erklärung anhand eines Beispiels mit coolen Beats unterlegt. Ein Lehrer bräuchte dafür locker eine Schulstunde – ohne Musik. Auf dem Gebiet ist Beurich ein Fuchs, oder wie sich der Sachse selbst nennt, Dor Fuchs. Im öffentlichen Kolloquium der Fakultät Grundlagen an der Hochschule Esslingen begeisterte der YouTube-Star sein überwiegend junges Publikum, aber auch ein paar ältere Semester mit seinen Mathe-Songs.

120.000 Abonnenten hat Dor Fuchs inzwischen auf dem Videokanal. 30 selbstproduzierte Mathe-Songs sind dort von ihm zu sehen. Drei davon haben mehr als eine Million Aufrufe, die anderen zigtausende. Beurich ist berühmt und begehrter Gast in TV-Shows und Fernsehsendungen. Die Schüler lieben ihn, auch weil sich seine einprägsamen Songs mit der Ohrwurm-Musik bestens als ganz legale „Spickzettel“ eignen: „Klammer auf a plus b, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich a-Quadrat plus zwei a-b plus b-Quadrat“, mantraartig zum lässigen Flow des Vier-Viertel-Takts gesprochen. Die Binomische Formel als deutscher Rap-Song ist der Hit und setzt sich sogar bei wenig matheaffinen Menschen nach wenigen Minuten wie ein Virus in den Gehirnwindungen fest: Lustvolles Pauken, statt stumpfes Brüten.

Nach einem Monat 1000 Klicks

Bei all dem Wirbel um seine Person ist der 24-jährige Mathestudent, der an der TU Dresden promoviert, sympathisch und natürlich geblieben und erklärt auf der Bühne der gut besuchten Aula, wie es überhaupt zu den Mathe-Songs kam. Einfach nur mal so für sich selbst hat er das erste Lied zur pq-Formel geschrieben und die Musik dazu komponiert. 2011 lud er sein erstes Mathe-Video auf YouTube hoch, damals einer der wenigen deutschen Songs auf dem Kanal. Nach einem Monat hatte er bereits 1000 Klicks. Schon die Anfangszeile seines Songs zum Thema „Brüche addieren mit vedischer Mathematik“ spricht vermutlich ganzen Schulklassen aus dem Herzen: „Stichwort Bruchrechnung. Das ist wie so oft in Mathe, wenn man’s kann voll einfach und wenn nicht, voll kacke.“ Dabei hört sich das bei ihm ganz leicht an: „Links oben mal rechts unten, minus links unten mal rechts oben und mit dem Nenner unten mal unten, schon hast du das richtige Ergebnis gefunden.“ Tatsächlich sieht das auf den ersten Blick anders aus als die Schulmathematik, aber es funktioniert und Beurich beweist es lächelnd mit großen Gesten. Die Show hat er schon drauf.

Das Feedback seiner Abonnenten ist enorm. Nicht nur die Schüler sind über die unorthodoxe Nachhilfe erfreut, auch Lehrer danken dem mathebegeisterten jungen Mann für den Zugewinn an Freude beim Thema Mathematik. Als Dank an seine große Comunity hat Dor Fuchs nach dem Wunschthema für den nächsten Rap gefragt. „Etwas über Wahrscheinlichkeitsrechnung“ sollte es sein und Beurich kreierte den Kombinatorik-Song. Wie viel Zeit, Geduld und Mühe hinter jedem Video steckt, verdeutlichte er dem Auditorium mit der Entstehung dieses Liedes.

Fünfstelliges Zahlenschloss

Am Anfang stand die Überlegung, was er mit dem Thema umreißen will. Als Standardbeispiele wählte er das fünfstellige Zahlenschloss, Kombinationen beim Lotto und Permutation beim 100-Meter-Lauf. „Das alles einfach zu erklären, ist ein weiter Weg“, gibt er ganz offen zu und spielt den Song an: „Hier geht es um Kombinatorik oder genauer gesagt, wie viel Möglichkeiten man insgesamt hat. Wenn man k mal aus n Elementen wählt, doch bevor man sich gleich mit der Allgemeinheit quält, machen wir das zumindest halbwegs alltagrelevant am Beispiel Fahrradzahlenschloss. Da kann man fünfmal jeweils eine von zehn Ziffern nehmen.“

„Nicht immer ist es der beste Reim der Welt“, gesteht er freimütig, „aber wenn man die Betonung richtig macht, fühlt sich’s wie ein Reim an.“ Dann kamen die Musik, der Beat, der stimmen musste und das Video. Beim 100-Meter-Lauf ist er selbst x Mal ins Ziel gerannt. Gut 100 Stunden benötigt er für einen Erklär-Song. Dass er nicht nur ein großer Zahlen-Verehrer ist, sondern auch motorisch und sportlich fit, bewies er mit der Nachkommastellen von Pi-Challenge: 100 Mal einen Ball jonglieren und dazu auswendig die Zahlen aufsagen. Hat nicht ganz geklappt. Macht ihn noch sympathischer.