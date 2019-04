Esslingen Der Esslinger Kultur steht ein Doppelwechsel an der Spitze ins Haus: Zunächst verabschiedet sich Mitte April Kulturamtsleiter Benedikt Stegmayer nach Bayreuth, wo er neuer Kulturamtsleiter werden soll. Und im August endet die Amtszeit des bisherigen Dezernenten Markus Raab, der neben der Kultur auch die Bereiche Soziales, Ordnungswesen, Schulen und Sport verantwortet. Hinter den Kulissen läuft derzeit die Kandidatensuche für beide Positionen. Die CDU-Fraktion, die das Vorschlagsrecht für diesen Bürgermeisterposten für sich reklamiert, hüllt sich in Schweigen. Nur so viel ist Vize-Fraktions-Chef Edward-Errol Jaffke zu entlocken: „Wir haben einen