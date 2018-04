Esslingen Eine DNA-Spur hat dazu geführt, dass die Esslinger Kriminalpolizei am vergangenen Mittwoch einen Mann festgenommen hat, der im Verdacht steht, im September 2015 eine Joggerin auf dem Neckarradweg im Esslinger Industriegebiet angegriffen und sexuell belästigt zu haben. Nur durch einen Sprung in den Neckar war es der 31 Jahre alten Frau damals gelungen, noch schlimmere Folgen zu verhindern. Der Täter war seinerzeit geflüchtet, sämtliche Fahndungsanstrengungen und auch die weiteren Ermittlungen der Kripo führten zunächst nicht zur Ergreifung des Mannes. Der Verdächtige, ein 27-jähriger, pakistanischer Asylbewerber aus Altbach, befindet sich nun in