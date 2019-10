Esslingen Woran liegt es, dass wir in Deutschland keinen bezahlbaren Wohnraum mehr haben?“, fragte Andreas Heinkel zur Begrüßung in der Esslinger Zentrale der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Die Frage des Geschäftsführers des Bechtle-Verlags, Heimat der Eßlinger Zeitung, bewegt viele in der Region. 300 Gäste wollten am Mittwochabend eine Antwort hören bei der Diskussion der Reihe „Im Gespräch“, die EZ und KSK gemeinsam veranstalten. Stattdessen gaben die vier Experten auf dem Podium viele. Unter Moderation von EZ-Chefredakteur Gerd Schneider machten Mieterbundvorsitzender Udo Casper, Immobilienwirtschaftsprofessor Robert Göötz, Marc Bosch als