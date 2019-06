EsslingenDer Verein „Rettet das Greut“ will die Diskussion über das geplante Baugebiet im Greut neu entfachen. Aufgrund der Veränderungen im Gemeinderat – die Grünen wurden stärkste Partei und stellen neun Stadträte – böte sich die Chance auf einen Neuanfang, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Die Grünen und die Linken stimmten in der Vergangenheit gegen die Bebauung.

In dem Baugebiet zwischen Krummenacker und Serach sollen etwas mehr als 70 Wohnungen entstehen. Ursprünglich war sogar von 90 Wohnungen die Rede, aber nach massiven Protesten im Gemeinderat geht es nunmehr um die abgespeckte Variante. Zurzeit läuft dazu das Bebauungsplanverfahren,