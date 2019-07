Esslingen Die Deutungshoheit über die Zeit ist eine subjektive Sache. Während sich die 70er-Jahre für die Fans von Dieter Thomas Kuhn am Samstagabend auf der Burg in Föhnwelle und Schlagerherrlichkeit zeigten, fand in der Abt-Fulrad-Straße 4 eine Vernissage statt, die im Diskurs die Dimensionen der Zeit auslotet. Bis 1. September bietet das Galerieprojekt „Espace Nalon“ in den Räumen des italienischen Helmherstellers Nolan 14 Künstlern eine Plattform für ihre Arbeiten. Die Ausstellung setzt sich unter dem Motto „In zwei- oder dreihundert Jahren wird das Leben auf der Erde unvorstellbar schön sein“ mit unserer Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft