Esslingen - Das deutsche Handwerk blickt auf eine lange Tradition zurück. Beleg dafür sind unter anderem die zahlreichen Manufakturen, Werkstätten und Ateliers, die – auch in Esslingen – auf hohem Niveau arbeiten. Anlässlich der Europäischen Tage des Kunsthandwerks bieten Esslinger Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker am kommenden Wochenende einen Einblick in die Welt der schönen Dinge. „Im Kunsthandwerk kommen zwei faszinierende Bereiche zusammen: die Kunst und das Handwerk. Diese Verbindung schafft eine Melange aus Kreativität, Fingerfertigkeit und Expertise. Diese Melange wiederum findet Ausdruck in zahlreichen schönen Gegenständen“, erklärt Elke