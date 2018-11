EsslingenSeit April wird an der Kelter der Esslinger Weingärtner in Mettingen gebaut. Nun ist der erste Bauabschnitt fertiggestellt und die neuen Verkaufsräume sind ab Mittwoch für die Kunden geöffnet. Ramona Fischer, Geschäftsführerin der Weingärtner, erinnert sich an den Baubeginn: „In den ersten Wochen wurde nur abgebaut. Da dachten wir oft, es passiert gar nichts.“ Doch dann ging es plötzlich ganz schnell, und mit der Weinprobe konnten sich Weinfreunde und -Experten am Sonntag zum ersten Mal in den neuen Verkaufsräumen umsehen.

Schon beim Eingang fällt die erste Neuerung auf. „Wir haben die Rampe und die Treppe entfernt. Jetzt kommt man