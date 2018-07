EsslingenEs ist noch gar nicht lange her, da drückten Emre Nowack und Robert Antal der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einträchtig die Daumen. Doch die WM-Träume von Jogi Löw und seinen Mannen fanden ein frühes Ende – seither stehen die beiden auf unterschiedlichen Seiten: Nowacks Herz schlägt für die Engländer, Antal feuert die Kroaten an. Am Mittwochabend erlebten die beiden das Halbfinale in der EZ-WM-Arena bei Audi Hahn in der Esslinger Alleenstraße – und von vornherein war klar, dass am Ende nur einer als Sieger nach Hause gehen würde. Doch so interessiert die beiden das Geschehen auf der Großleinwand verfolgten, so entspannt nahmen sie die