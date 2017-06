(ANZEIGE) - Früher war die Sache klar: Der Strom von der Photovoltaikanlage wurde ins öffentliche Netz eingespeist und zu attraktiven Konditionen vergütet. Heute sieht die Situation anders aus: Bei den ersten Solaranlagen laufen die auf 20 Jahre festgelegten EEG-Vergütungen aus, und auch für Neuanlagen sind die Vergütungssätze gesunken. Immer mehr Besitzer von PV-Anlagen setzen daher auf den Eigenverbrauch.

Mit Hilfe von speziellen Stromzählern (Zweirichtungszählern) ist es jetzt schon möglich, Strom von der PV-Anlage im eigenen Haus zu verbrauchen. Ohne Speichermöglichkeit lassen sich jedoch nur etwa zehn bis 15 Prozent des erzeugten Stroms selbst nutzen. Der Rest wird ins öffentliche Netz eingespeist. Gleichzeitig muss Strom von einem Versorger zugekauft werden. Moderne Batteriespeicher erhöhen den Anteil des Eigenverbrauchs nun erheblich. „Hier wurden in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht“, erklärt SWE-Energieberater Klaus Mons. „Batteriespeicher mit Lithium-Ionen-Technologie speichern die überschüssigen Kilowattstunden nahezu verlustfrei zwischen.“ Die Stadtwerke Esslingen (SWE) bieten ihren Kunden deshalb seit neuestem ein Paket „Solar plus Speicher komplett“ an. Dieses beinhaltet nicht nur die PV-Module, sondern auch einen Speicher samt intelligenter Steuerung. Wer bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, kann auch nur Speicher und Steuerung nutzen.

Das Ganze funktioniert so: Wenn die Sonne scheint, produziert die Photovoltaikanlage viel Strom. Das intelligente Energie-Managementsystem EnergyBASE verteilt den aktuell benötigten Strom im Haus, zum Beispiel für Backofen, Licht oder Computer. Gleichzeitig speichert es den überschüssigen Strom im Solarstromspeicher. Ist der Speicher voll, wird außerdem Strom ins öffentliche Netz eingespeist. Nachts oder zu anderen Zeiten, wenn mehr Strom benötigt wird als die Photovoltaikanlage erzeugt, wird der Strom aus dem Speicher verbraucht. So kann man den selbst erzeugten Strom auch dann nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Erst wenn der Speicher leer ist, muss Strom zugekauft werden.

Über eine App auf dem Smartphone haben Besitzer der Anlage jederzeit Zugriff auf alle Daten. Sparfüchse lassen die Waschmaschinen zum Beispiel dann laufen, wenn gerade viel überschüssiger Strom vorhanden ist. Im Sommer sind Besitzer von PV-Anlagen damit nahezu autark. Das heißt, dass sie sich selbst versorgen können und keinen zusätzlichen Strom zukaufen müssen. Verbraucher werden so zunehmend unabhängig von den Strompreisen der Versorger. Und schonen dabei auch noch die Umwelt.

Wie viel sich durch eine Photovoltaikanlage samt Speicher an Stromkosten sparen lässt, kann man im Online-Solarrechner der SWE ganz einfach berechnen. Ausführliche Beratungen bieten die Energieberater der SWE an: Tel. 0711/3907-200.

www.swe.de/SolarplusSpeicherkomplett