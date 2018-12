EsslingenMehr als 170 Fünftklässler haben in diesem Schuljahr die Realschule Oberesslingen (RSO) gestürmt. Im vergangenen Jahr brachte sie es auch schon auf sechs Eingangsklassen. Derzeit lernen 825 Kindern und Jugendliche in 30 Klassen an der Banatstraße. Und das, obwohl sie eigentlich nur auf viereinhalb Züge angelegt ist. Der nachhaltige Andrang hat die RSO an den äußersten Rand ihrer Kapazitäten gebracht. Schule und Eltern sorgen sich davor, was passiert, wenn im nächsten Schuljahr wieder so viele Kinder vor der Tür stehen könnten.

Fachräume wurden zu Klassenzimmern, Flächen für den Ganztagsbetrieb für den Unterricht zweckentfremdet. Vier