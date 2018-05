EsslingenDeutschland hat sich verbessert. „Reporter ohne Grenzen“ listet die Bundesrepublik in puncto Pressefreiheit auf Platz 15 von 180 Staaten weltweit. Die Organisation hat jüngst ihre aktuelle Rangliste veröffentlicht, und Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr einen Platz gestiegen. Uns interessiert am Tag der Pressefreiheit an diesem Donnerstag aber nicht nur die Situation in Deutschland, sondern auch in der Welt, in Europa und auf der lokalen Ebene.

Für Katja Römer von der Deutschen Unesco-Kommission ist die Pressefreiheit vor allem in den autokratischen Staaten der Welt bedroht. Als Beispiele nennt sie Eritrea, Nordkorea oder