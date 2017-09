Die Post will es wissen

KREIS ESSLINGEN: Mit ihrem Markttest zur Zustellung will das Unternehmen vor allem Daten sammeln

Mancherorts stellt die Deutsche Post an Freiwillige die Post nur noch ein- bis dreimal pro Woche zu. Was hat es damit auf sich? Wer ist betroffen? Und stimmt es, was EZ-Leser berichten, dass die Post auch bei anderen Empfängern montags keine Briefe mehr zustellt?