Der Staatsanwalt wirft dem 53-Jährigen vor, am Abend des 22. April dieses Jahres im Verlaufe eines Streits seine ein Jahr ältere Lebensgefährtin mit den Fäusten so massiv auf den Kopf geschlagen zu haben, dass diese in eine tiefe Bewusstlosigkeit gefallen ist. Anschließend habe sich der Angeklagte schlafen gelegt. Am nächsten Morgen hatte der Alkohol- und Drogenabhängige mit dem Handy dann den Notarzt alarmiert. Die Freundin war am 25. April im Krankenhaus an einer inoperablen Hirnblutung gestorben.

In der Hauptverhandlung vor der 1. Schwurgerichtskammer wollte sich der verwitwete Arbeiter und Vater