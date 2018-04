Party – wie hier im Café Maille – ist am Samstag in 19 Locations in Esslingen angesagt.

Party – wie hier im Café Maille – ist am Samstag in 19 Locations in Esslingen angesagt. Foto: Bulgrin

Anzeige

EsslingenDer Countdown läuft: Am kommenden Samstag, 7. April, findet in Esslingen die Kult-Kneipennacht statt. In 19 Locations spielen ausgesuchte Bands und DJs ab 21 Uhr. Einlass ist ab 20 Uhr. Den Nachtschwärmern wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, versprechen die Veranstalter. Das Prinzip „einmal zahlen – überall feiern“ ist mittlerweile bekannt. Einmal das Eintritts-Bändchen gekauft, kann man von Lokal zu Lokal flanieren und sich an der Vielfalt der unterschiedlichen Live-Auftritte erfreuen. Musikalisch sei so ziemlich für jeden Geschmack das Richtige dabei, heißt es weiter.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro in allen teilnehmenden Lokalen, bei der Eßlinger Zeitung, beim Esslinger Stadtmarketing, im Traumpalast Esslingen sowie an den Shell-Tankstellen Nellingen und Ruit. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 15 Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.

In folgenden Lokalen stehen folgende Aktionen und Bands auf dem Plan:

Ad Astra, Orangefuel (Rock Kult/Pop, Country Western)

Joe Penas Cantina y Bar, Run for Cover (80er Kult/Rockparty, Coverrock)

Gaststätte Zwiebel, hitfire (Schlager-Kult/Rock & Pop)

Krokodil, Stoned (Tribute/Rolling Stones Show)

Gaststätte Karmeliter, Coyote Kult mit Simon, Lilly Wild und Maria

Der Stall – Lounge, DJ Didi (90er Kult) ab 22 Uhr

Brauhaus Zum Schwanen, The BeatPack (Tribute/Beatles Show)

Café Maille, The Minority (Tribute/Green Day Tribute Show)

Hotel Park Consul, Aron Black & The White Shirts (Elvis Presley Show)

Café Flair, Joe Cocker & Tina Turner Show (Tribute)

Eisbär Metalkeller, Temple of Oblivion (Black Metal Kult), Kähld, Chotzä (Bärner Mundart Bläck’n’Roll), Runenwacht (alle Black Metal Kult)

Café Uferlos, Diego‘s Canela Band (Tribute/Gipsy Kings Show & Spanish-Pop)

Restaurant Palmscher Bau, Dirty Saints (Partyhits/Rock & Pop)

Opus mit 2 Floors, White Water (Soul Kult/Funk, Rock & Pop), Soul Mam (Soul Kult/Hiphop, PopRock, Black Music)

Schmiede am Hafenmarkt, Depeche Mode performed by Excited (Rock & Pop)

Discothek One, Mainfloor Abschlussparty - Hip-Hop, Mixed-Music, Dance; Second Floor Abschlussparty – Reggaeton & Latin Club Sound

Coyote Bar, Abschlussparty – Best Party Music ab 23 Uhrred

Weitere Informationen sind unter www.kult-kneipen-nacht.com oder unter facebook.de/KultKneipennachtEsslingen erhältlich.