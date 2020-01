Traditionell setzen sich viele Menschen mit allerhand Neujahrsvorsätzen unter Druck. Was haben sich die Esslingerinnen und Esslinger für 2020 vorgenommen? Wie erfolgreich waren Sie in den vergangenen Jahren? Die Umfrage zeigt klar: Sie wollen vieles besser machen.

Melina Hofmann (22), Auszubildende aus Esslingen

Ich will im neuen Jahr mehr Sport machen und mehr Schlaf bekommen. Früher war ich richtig sportlich. Seit Jahren nehme ich mir jetzt vor, wieder so fit zu werden. Das muss jetzt mal klappen. Letztes Jahr hatte ich das Ziel, mich gesünder zu ernähren und das habe ich durchgezogen. Also gesünder als davor auf jeden Fall.

Oxana