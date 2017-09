Anzeige

Jazzmusik hat in Esslingen derzeit Hochkonjunktur. Nach dem ereignisreichen ersten Wochenende des Jazzfestivals Esslingen startete am Freitagabend mit dem Joey Calderazza Trio die neue Saison im Jazzkeller in der Weberstraße. „Diese Band stand schon lange auf unserer Wunschliste“, freute sich Claudia Leutner, die zusammen mit Barbara Antonin die Jazzkeller-Konzerte managt, dass das international gefragte Ensemble auf einer Europatournee Station in Esslingen machte. Im Jazzkeller war jeder Platz besetzt, und die hohen Erwartungen der Jazzfans wurden nicht enttäuscht. Schließlich hat Joey Calderazza eine