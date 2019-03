EsslingenDie Fastenzeit. Für Viele Leute die Zeit, in der man auf etwas verzichtet. Sei es der Griff in die Süßigkeitenschublade zur Schokolade oder der Griff zum Rotweinglas. Jeder hat seine ganz eigene Herangehensweise an die Liturgische Fastenzeit die am Aschermittwoch beginnt und am Gründonnerstag zu Ende geht.

Für ihn ist die Fastenzeit jedoch nicht nur der Verzicht auf etwas, sondern heißt auch, ganz bewusst etwas tun. Michael Scheifele ist Pfarrer der Gemeinde St. Albertus Magnus in Oberesslingen und fastet. „Ich sehe die Fastenzeit immer auch als gute Chance“, sagt Scheifele. „Vor ein paar Jahren habe ich mir bewusst mal einen Tag frei