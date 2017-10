Anzeige

„Schule ist für die Schülerinnen und Schüler da“, betonte Gerda Eller, die Leiterin des Esslinger Mörike-Gymnasiums. Und viele ehemalige Schüler fühlen sich offensichtlich nach wie vor mit ihrem Mörike verbunden. Das zeigte der unterhaltsame Festakt zum 50-jährigen Bestehen des damals ersten Gymnasiums in Esslingen, in dem Mädchen und Jungs in allen Klassen gemeinsam unterrichtet wurden, par excellence. Bereits am Nachmittag hatten etwa 500 Ehemalige bei einem Rundgang durch das Schulgebäude in Erinnerungen geschwelgt.

Am Abend wurde die Zeitreise im rappelvollen Neckar Forum fortgesetzt.