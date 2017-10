Anzeige

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Laufe des Januars 2018 wird die Eßlinger Zeitung ein neues Gewand erhalten. Sie verändert ihr Aussehen. Selbstverständlich ist der Relaunch, wie die Neugestaltung einer Zeitung in der Fachsprache heißt, kein Selbstzweck. Er soll die EZ übersichtlicher machen und die Lesbarkeit erleichtern, und er soll ihr eine moderne, luftige, klare und elegante Anmutung verschaffen. Das veränderte Design geht mit einer inhaltlichen Weiterentwicklung einher, indem wir den Fokus künftig noch stärker auf das lokale und regionale Geschehen richten.

Die Redaktion arbeitet seit Monaten unter Hochdruck an der neuen Gestaltung der gedruckten Ausgabe. Die Zeitung wird eine moderne Anmutung erhalten, aber sie darf dabei nicht ihre „Seele“ verlieren. Die EZ ist und bleibt die EZ. Daher haben unsere Redakteure, Grafik-Designer und Mediengestalter in den vergangenen Monaten viel Aufwand und Kreativität in das Projekt Relaunch gesteckt. Dabei möchten wir uns aber nicht nur auf unsere eigenen Urteile und Maßstäbe verlassen. Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit ins Boot holen. Auf Sie kommt es schließlich an. Ihre Meinung ist gefragt. Wir laden Sie herzlich ein, diese kundzutun und so am künftigen Erscheinungsbild Ihrer Zeitung mitzuwirken.

Wir versprechen uns vom künftigen Layout eine ruhige und übersichtlichere Anmutung. Außerdem setzen wir einen neuen Schrift-Typ ein und erhöhen auch die Laufweite, also den Abstand zwischen den Buchstaben, um eine Nuance. Das kommt der Lesbarkeit zugute.

Der bis dato letzte Relaunch liegt zwölf Jahre zurück. Für das Design der EZ war das damals ein Quantensprung. Aber auch für Gestaltung und Inhalt einer Zeitung gilt der berühmte Satz aus dem Roman „Der Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa: „Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert.“ Das heißt: Eine Zeitung muss mit der Zeit gehen. Leser ändern sich, die Gesellschaft ändert sich, ebenso die Mediennutzung. Daher haben wir im vergangenen Jahr bereits einige Retuschen am Layout und am Seitenlauf auf den Weg gebracht.

Der Relaunch zum neuen Jahr bedeutet einen großen Schritt für die Zukunft der EZ. Naturgemäß fallen optische Veränderungen am stärksten auf, aber noch wichtiger ist die inhaltliche Weiterentwicklung. Daher gilt das Prinzip: Die Form folgt der Funktion. An diesem Punkt kommt das Internet ins Spiel. Immer mehr Leser brauchen die Zeitung nicht mehr, um Nachrichten zu lesen. In Sachen Aktualität und Information sind die digitalen Plattformen unschlagbar. Die Zeitungen übernehmen dagegen mehr und mehr Funktionen wie Orientierung, Vertiefung, Analyse und vor allem Wertung. Diesem Trend trägt auch unser Relaunch Rechnung. Wichtige und aktuelle Themen wollen wir künftig noch entschlossener vertiefen und so täglich eigene Schwerpunkte setzen. Der zweite inhaltliche Hauptstrang unseres Zukunftsprojekts: Das Profil der EZ wird künftig noch lokaler und regionaler ausgerichtet sein, und zwar quer durch die gesamte Zeitung. Das gilt übrigens auch für unsere journalistischen Online-Angebote ( www.esslinger-zeitung.de). Vom neuen Jahr an wird die Redaktion ihre digitalen Aktivitäten deutlich ausweiten und damit die Entwicklung des Bechtle-Verlags zum Medienhaus vorantreiben.

Und nun zu Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Wir möchten hören, was Sie vom neuen Design der EZ halten. Dafür haben wir die komplette Ausgabe vom Samstag, 23. September, dem Tag vor der Bundestagswahl, in das neue Layout transformiert. Interessierten Lesern möchten wir die sogenannte Nullnummer zustellen. Mithilfe eines beiliegenden Fragebogens können Sie dann ganz differenziert Ihr Urteil abgeben. Die wichtigsten Erkenntnisse und Anregungen aus der Leserbefragung werden in die tatsächliche Gestaltung einfließen.

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, um am künftigen Layout Ihrer Zeitung mitzuwirken! Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme. Und wir sind sehr gespannt auf Ihr Urteil.

Mit freundlichen Grüßen,

Gerd Schneider

