Die Eßlinger Zeitung feiert mit ihren Lesern

Tag der offenen Tür am Sonntag im Verlagshaus in der Zeppelinstraße

Die Eßlinger Zeitung blickt in diesem Jahr auf 150 Jahre Zeitungs- und Verlagsgeschichte zurück. Ein Höhepunkt im Jubiläumsprogramm ist der Tag der offenen Tür, der am Sonntag, 22. April, von 11 bis 17 Uhr im Druck- und Verlagshaus in der Zeppelinstraße 116 in Esslingen stattfindet. Andreas Heinkel, Geschäftsführer des Bechtle-Verlags und der Eßlinger Zeitung verrät im Interview, was die Besucher erwarten dürfen uns wie dieses Ereignis zur Philosophie des Unternehmens passt.