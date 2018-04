EsslingenDie Welt der Zeitungsmacher ist voller Geheimnisse, und es ist immer wieder reizvoll, einen Blick hinter die Kulissen der modernen Medienwelt zu werfen. Beim Neckarwiesenfest an diesem Sonntag öffnen das Haus Bechtle und die Eßlinger Zeitung von 11 bis 17 Uhr die Türen ihres Verlagshauses in der Zeppelinstraße 116 und laden zu einem abwechslungsreichen und spannenden Rundgang durch die Redaktion und die technischen Abteilungen ein. Der Tag der offenen Tür will aber nicht nur interessante Einblicke, sondern auch Spaß bieten: Weil die EZ auf ihr 150-jähriges Bestehen zurückblickt, wird am Sonntag gefeiert – mit einer Streetfood-Fiesta, Livemusik