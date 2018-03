„Mein Vater kommt aus der Türkei, meine Mutter ist spanisch-italienisch und ich bin in Esslingen geboren.“ Can grinst, als er das erzählt. Er findet das nämlich gut. Der 14-jährige und seine etwa gleichaltrigen Kumpel aus dem Jugendhaus Mettingen haben allesamt einen so genannten „Migrationshintergrund“, ein Wort, mit dem sie nicht allzu viel anfangen können. Ihre Eltern kommen aus der Türkei, Griechenland, Kroatien, die meisten wurden in Deutschland geboren und irgendwie sind sie beides: deutsch und ausländisch.Dass sie mehrere Nationalitäten in sich tragen, wird deutlich bei der