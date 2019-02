Anzeige

Esslingen Die Esslinger Bürgerinnen und Bürger haben sich mit einer klaren Mehrheit für den Verbleib ihrer Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof ausgesprochen. 15 321 Stimmen fielen auf das historische Gebäude an der Heugasse, lediglich 4236 Stimmen gab es für einen Neubau an der Küferstraße. Mit diesem Ergebnis und einer Wahlbeteiligung von 28,12 Prozent wurde auch das für einen Bürgerentscheid vorgeschriebene Stimmenquorum erreicht, womit das Votum für den Esslinger Gemeinderat bindend ist.

Das Ergebnis hat die kühnsten Erwartungen der Pfleghof-Befürworter übertroffen. Als im evangelischen Gemeindehaus am Esslinger Blarerplatz die Einzelergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken präsentiert wurden, hatte es lange so ausgesehen, als ob das Quorum von 20 Prozent der Stimmberechtigen für die eine oder andere Variante nicht erreicht würde. Doch nach Auszählung der größeren Wahlbezirke und durch die starke Beteiligung an der Briefwahl stand am Ende fest: Den ersten Bürgerentscheid in Esslingens Geschichte haben die Bürgerinnen und Bürger für sich entschieden. Somit ist das Resultat für den Gemeinderat bindend, der nun in den nächsten Wochen förmlich beschließen muss, dass die Bibliothek am gewohnten Standort bleibt. Damit revidiert die Bürgerschaft die knappe Entscheidung des Gemeinderats vom Juni vergangenen Jahres, wonach die Stadtbücherei eigentlich in einen Neubau umziehen sollte.

Sowohl die Initiative für den Pfleghof als auch die Neubau-Befürworter zeigten sich gestern Abend von der Deutlichkeit des Bürgerentscheids überrascht. Als klar war, dass tatsächlich die Bürgerschaft das letzte Wort in der Standort-Entscheidung hat, gab es Jubelszenen und Umarmungen unter den Mitgliedern der Initiative. Diejenigen, die sich mit ihrer Meinung nicht durchsetzen konnten, trugen das Ergebnis mit Fassung und ließen keinen Zweifel daran, dass sie die Bürgermeinung akzeptieren. „Ab morgen werden wir alle Kraft für den Pfleghof bündeln“, versprach Oberbürgermeister Jürgen Zieger gestern Abend und rief zu einer gemeinsamen und konstruktiven Arbeit aller Beteiligten für die Bibliothek der Zukunft auf.

SPD-Stadtrat Wolfgang Drexler, Mitinitiator des ersten Esslinger Bürgerentscheids, nennt das Ergebnis „phänomenal“. Für ihn ist das Votum in dieser Höhe möglicherweise auch ein Signal für die Gesamtstadt, „wie man Bürgerinnen und Bürger in wichtige Entscheidungen mit einbezieht“

Gespanntes Warten

Es blieb spannend bis zum Schluss: Gegen 19.20 Uhr gab es nach der Auszählung aller Stimmbezirke ein vorläufiges Ergebnis von 21,90 Prozent der Stimmberechtigten, die sich für den Erhalt des Pfleghofes ausgesprochen haben. Damit ist das erforderliche Quorum von 20 Prozent übertroffen worden. 4.236 Bürger, also 6,05 Prozent der Stimmberechtigten, haben sich für einen Neubau in der Küferstraße ausgesprochen. Insgesamt etwas weniger als 20.000 Bürger haben von Ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.