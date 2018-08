Anzeige

Esslingen Entspannte Jazz-Musik wird immer lauter, je weiter man die Treppen hinab läuft. Das was zu hören ist, stimmt mit dem Bild überein, welches man in der Werkstatt von Uwe Teuke in Esslingen-Zell zu sehen bekommt. Instrumente, so weit das Auge reicht. Auf den Tischen, an den Wänden und auch von der Decke hängen Trompeten und andere Blasinstrumente. Doch das Zentrum seines außergewöhnlichen Berufes ist die Werkbank, an der Uwe Teuke und sein Kollege Willy Porsche tüfteln.

Uwe Teuke ist Metallblasinstrumentenmachermeister und gekonnt darin, seine nicht ganz so einfache Berufsbezeichnung fehlerfrei auszusprechen. Seit fast einem Jahr ist er nun selbstständig. Doch die Zusammenarbeit mit dem „Musikhaus Rauscher“ und dem Holzblasinstrumentenmachermeister Willy Porsche ist ihm nach wie vor sehr wichtig. Gerade jetzt in den Sommerferien ist laut Teuke einiges zu tun. „Bis zum Schuljahresbeginn müssen alle Instrumente wieder einwandfrei funktionieren.“ Den Urlaub muss Teuke außerhalb der Schulferien legen. „Der Bedarf an Instrumentenmachern ist zwar etwas rückgängig, aber Arbeit habe ich genug“, erklärt Teuke. Er will sich nicht beschweren genug zu tun zu haben. Vor allem in Baden-Württemberg könne man sich über die Auftragslage nicht beschweren. Teuke erklärt warum: „ In jedem Dorf findet man Posaunenchöre und Musikschulen, die Instrumente brauchen, die auch gewartete werden müssen. “ Konkurrenz ist in seinem Umfeld vorhanden. Doch durch die große Nachfrage in der Region nimmt man sich keine Arbeit weg. Teuke lobt die gute Kommunikation in der Branche.

Die Leidenschaft zu den Metallblasinstrumenten begann, als Teuke zehn Jahre alt war. Er fing an Trompete zu lernen und war Teil des Orchesters in Halle, seinem Heimatort. „Mein Orchesterleiter brachte mich zum Beruf. Ein ihm bekannter Instrumentenmacher suchte einen Auszubildenden“, erzählt Teuke. Ein paar Umwege führten ihn dann nach Stuttgart. Bis heute steht er mit seiner Trompete als aktiver Musiker auf der Bühne.

Der Alltag eines eher außergewöhnlichen Berufes wie dem des Metallblasinstrumentenmachermeisters Teuke ist vielseitig und anspruchsvoll. „Durch die Lehre habe ich den Umgang mit den zahlreichen unterschiedlichen Werkzeugen gelernt“, sagt Teuke. Die ganze Werkstatt steht voll mit Spezialwerkzeugen in allen Größen und Formen. „Ich muss schließlich sowohl Instrumente der Größe einer Piccoloflöte, als auch einer Tuba reparieren können“, erklärt Teuke. Der Beruf fordert Kreativität und Improvisationstalent, denn viele Arbeiten sind laut Teuke speziell und einzigartig. „Manchmal muss dann eben ein passendes Werkzeug erst gebaut werden“, fügt Teuke hinzu. Rund 80 Prozent seiner Arbeit besteht zwar aus Rutine-Serviceleistungen, doch jedes Instrument habe das Potenzial einen ganz besonders herauszufordern. Manche Umbauten sind laut Teuke individuelle Wünsche, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden häufig viel Zeit beanspruchen.

„Um diesen Beruf ausüben zu können ist es notwendig ein Instrument zu beherrschen“, berichtet Teuke. Dieser spielt jedoch nicht nur Trompete. „Ich beherrsche alle Instrumente, die ich reparieren muss. Bevor ich eine Arbeit beende, spiele ich immer Probe. Deshalb sollte ich die Instrumente so gut spielen können, um beurteilen zu können ob alles funktioniert“, so Teuke. Neben seiner Arbeit in Esslingen arbeitet er ehrenamtlich in Ludwigsburg an der Berufsschule als Mitglied der Gesellen- und Meisterprüfungskommission. „Man muss sich keine Sorgen beim Nachwuchs machen. Die Meisterprüfungen waren phänomenal“, schwärmt Teuke.

Durch Exklusivität, Qualität und Beständigkeit will sich Teuke gegen Großhersteller aus China und den Onlinehandel durchsetzen. Für die gesamte Branche wünscht er sich auch ein Umdenken bei den Kunden. „Die Kunden sollten gute Beratung wieder wertschätzen. Ich nehme mir Zeit, dass jeder Kunde das bekommt, was er sich wünscht“, erläutert Teuke. Außerdem würde er sich gerne mehr mit Neuentwicklungen von Instrumenten beschäftigen. Dafür benötigt Teuke jedoch mehr Zeit. „Alleine geht das im Moment nicht. Eventuell wäre es mir möglich eigene Instrumente zu bauen, wenn ich einen Auszubildenden einstellen würde.“ Doch zur Zeit ist Teukes Terminplan zu voll, was an den wartenden Kunden vor der Werkstatt noch deutlicher wird.