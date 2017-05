Wenn es um die Frage geht „Was ist los in Polen?“, können selbst Experten keine eindeutige Antwort geben. Aber sie diskutieren engagiert darüber und kommen zur Erkenntnis, dass die Zukunft Polens ohne EU schwierig und ungewiss wäre. Was ist also los in Polen seit den Parlamentswahlen im Oktober 2015? wollte die Friedrich-Ebert-Stiftung von den Diskutanten auf dem Podium wissen. Allerdings wurde der eigentliche Anlass der Veranstaltung, die umstrittene Justizreform der polnischen Regierung, kaum diskutiert. Die Situation Polens und der EU sowie die Flüchtlingskrise überschatteten alles andere.

Anzeige /*