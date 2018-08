EsslingenDer Marktplatz ist für die Beschicker des Esslinger Wochenmarkts nach wie vor die allererste Adresse. Wenn man aber wie in diesen Tagen wegen des Zwiebelfests mit dem Wochenmarkt ausweichen muss, dann am liebsten in die bewährte und frequenzträchtige Bahnhofstraße. Allerdings nur, wenn man den Markt dort nicht wie zum Bürgerfest 2017 in Bahnhofsplatz und nördliche Bahnhofstraße splitten muss. Mit der Alternative, die Marktleute und Kundschaft in diesem Jahr erstmals in die Ritterstraße geführt hat, fremdelt manch Marktbeschicker noch etwas. Aber er kann damit leben – manch einer sogar gut. Aber alle Befragten räumen ein, dass man wegen der